Al "Walter Frau" finisce 1-1 tra Ossese e Trastevere, in una gara che si era messa su binari ben diversi. La sblocca al 56' Tapparello, che si libera in area e segna in girata di sinistro.

Poi le proteste dei padroni di casa per un calcio di rigore negato, che fa sobbalzare lo stadio, e il pareggio ospite all'85' con Scaffidi, servito da Icardi dopo una progressione sulla sinistra.

Un punto che allunga comunque la serie positiva dei bianconeri, ancora imbattuti e in testa a quota sette insieme a Sarnese e Trastevere in attese di Paganese-Afragolese (ore 20.30).

A Roma, al "Francesca Gianni", l'Atletico Lodigiani e il Latte Dolce si dividono la posta: 2-2. Padroni di casa avanti all'8' con Esposito, pareggio di Pulina al 22'. Nella ripresa Voncina riporta avanti i laziali al 7' con un colpo di testa, ma al 15' Piredda firma il definitivo 2-2: è il primo punto stagionale per i sassaresi.

Nelle retrovie restano Budoni e Latte Dolce a quota uno, mentre il Monastir, nonostante il ko di Anzio, resta a sei con la Cos a tre.

Classifica dopo la 3ª giornata (Paganese-Afragolese in programma alle 20.30)

Ossese 7, Sarnese 7, Trastevere 7, Vigor Campagnano 6, Monastir 6, Albalonga 6, Paganese 6*, Aranova 5, UniPomezia 4, Anzio 4, Gelbison 4, Cos 3, Afragolese 2*, Budoni 1, Venafro 1, Latte Dolce 1, Atletico Lodigiani 1, Città di Anagni 0.

*una gara in meno

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