La Ferrini Cagliari si presenta al campionato come ci si aspettava da una favorita: 6-0 a Villa San Pietro sull'Accademia Sulcitana, con un'autorete ad aprire la strada, la doppietta di Arnaudo e i gol di Riep, Oli Oro e Podda. Un debutto che conferma quanto si era visto in Coppa Italia, dove i cagliaritani avevano eliminato il Cus nel doppio derby.

Sorride anche il Selargius, che vince 1-0 il derby con il Sant'Elena Quartu grazie alla rete di Melis: tre punti pesanti, arrivati a porte chiuse per l'ordinanza del sindaco sull'inutilizzo della gradinata.

Bene il Samugheo, che regola 3-0 l'Atletico Cagliari con il rigore di Sardu e i gol di Erbì e Cugusi. Colpo esterno dell'Arborea, che passa 2-0 sul campo della Tharros con Pibiri e Cillano, e dello stesso segno la trasferta del Castiadas, corsaro 1-0 a Uta grazie a un'autorete di Bratzu. Vittoria interna, infine, per il Vecchio Borgo Sant'Elia, 2-0 all'Antiochense Sant'Antioco.

L'unico pareggio del turno arriva da Jerzu, dove il Cannonau Jerzu e l'Arbus Guspini Costa Verde si dividono la posta: alla rete di Muceli risponde Atzori.

Completa il programma Cus Cagliari-Atletico Masainas finita 0-2 con reti di Basciu, Iesu.

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