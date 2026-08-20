Per un’Olbia che sparisce dal panorama calcistico ce n’è un’altra che lo conquista senza troppi proclami ma con grande entusiasmo. Oggi, il Comitato regionale della Figc ha ufficializzato la cessazione dell’attività dell’Olbia Calcio 1905 S.r.l. dopo l’esclusione dal campionato di Eccellenza, ma i bianchi saranno comunque rappresentati sulla scena regionale dalla U.S. Olbia Calcio A.S.D., che ha presentato la domanda di iscrizione al torneo di Seconda categoria con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza di domani.

A breve la neonata società presieduta da Francesco Sotgiu, che sarà inserita in sovrannumero nel girone H e giocherà le gare ufficiali a Monti, presenterà anche lo staff tecnico e la squadra.

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