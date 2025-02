Sono stabili le condizioni di Zdeněk Zeman, ex allenatore del Cagliari ricoverato da ieri mattina nella Stroke Unit del Policlinico Gemelli a Roma. Il tecnico boemo prosegue le terapie, mentre sono in programma ulteriori accertamenti.

L'ex allenatore fra le altre di Foggia, Lazio, Roma e Pescara è da ieri in terapia intensiva, entrato in ospedale in codice rosso. Non risulta essere in pericolo di vita: stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere, starebbe reagendo alle terapie mediche.

Il ricovero è stato deciso dopo che Zeman aveva presentato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti «con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus.

(Unioneonline)

