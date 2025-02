Ansia per Zdenek Zeman. L’ex tecnico del Cagliari questa mattina è entrato in codice rosso al Policlinico Gemelli ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva neurologica per un’ischemia cerebrale.

L’allenatore boemo, 77 anni, a quanto si apprende avrebbe presentato segnali di disartria (perdita della capacità di articolare normalmente le parole) e ipostenia (perdita della forza muscolare) alla gamba destra. Comunque, si apprende da fonti ospedaliere, «è vigile e collaborante».

Da qualche giorno Zeman accusava una forte sindrome influenzale che aveva allarmato la famiglia, anche in virtù delle sue condizioni di salute. Il tecnico boemo infatti lo scorso ottobre ha subito un attacco ischemico e pochi mesi prima aveva dovuto lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore.

Il tecnico boemo, ricordato per il calcio champagne a Foggia e Pescara e per le esperienze sulle panchine di Lazio e Roma, è stato anche il primo allenatore scelto da Tommaso Giulini il 2 luglio 2014: esonerato a dicembre per far posto a Zola, è tornato a marzo ma ha presentato le sue dimissioni ad aprile.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata