C’è qualche speranza in più di rivedere almeno tra i convocati Florinel Coman, Sebastiano Luperto e Yerry Mina per Cagliari-Venezia di domenica sera. Oggi, per la prima volta dai rispettivi infortuni, i tre giocatori hanno lavorato parzialmente in gruppo: sarà l’allenamento di domani mattina, la rifinitura, quello decisivo per capire se il recupero sarà completo o se servirà attendere l’ultima giornata a Napoli.

Coman ha saltato la trasferta di Como per un fastidio al tendine d’Achille, Mina è alle prese con un infortunio muscolare dalla partita con la Fiorentina, mentre Luperto non era al meglio al Sinigaglia ed è rimasto in panchina. Ieri era tornato in gruppo Jakub Jankto, lui del tutto recuperato anche se è l'unico della rosa ancora con zero minuti. La sessione di allenamento di stamattina del Cagliari, al Crai Sport Center di Assemini, è cominciata con degli esercizi tecnici, accompagnati da dei lavori sul possesso palla. Per chiudere sessione di conclusioni a rete.

Domani alle 12.30 la conferenza stampa di Davide Nicola, al termine dell'allenamento. Per il Cagliari quella col Venezia è una partita decisiva per chiudere il discorso salvezza, evitando di doversi giocare la permanenza in Serie A all'ultima al Maradona contro i partenopei che cercano i punti per vincere il campionato nel duello con l'Inter.

