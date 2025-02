Zito Luvumbo punta a entrare nella lista dei convocati per Cagliari-Parma, in programma domenica alle ore 15 all’Unipol Domus. Domani mattina la decisione di Davide Nicola, a seguito della rifinitura: oggi, per il terzo giorno consecutivo, l’angolano ha aumentato i carichi dopo l’infortunio del 14 dicembre contro l’Atalanta, un trauma distorsivo-contusivo eredità di un fallo subito da Marten de Roon. Lo ha fatto con un allenamento parzialmente in gruppo con i compagni.

Ad Asseminello anche un'aggiunta curiosa: presente uno dei raccattapalle del Cagliari, Matteo, che ha incontrato Tommaso Augello. Questo dopo l'episodio avvenuto lunedì, quando il ragazzo (che fa parte dell'Under-13 rossoblù) ha evitato di dare il pallone direttamente al terzino, visto che la norma vuole che i calciatori lo raccolgano dai conetti posti a bordocampo. Oggi, Matteo ha incontrato Augello per chiudere il discorso dopo qualche commento (sui social) di troppo fuori luogo.

La squadra ha proseguito la preparazione allo scontro diretto (quartultima contro terzultima, il Cagliari ha un punto in più dei gialloblù al momento prima squadra fra quelle retrocesse) con una seduta aperta da una sessione di esercitazioni tecniche, poi spazio alla tattica e a delle prove di calcio da fermo.

Domani rifinitura al mattino, seguita alle 12.15 dalla conferenza stampa di Nicola. Per Cagliari-Parma, a prescindere dalla situazione Luvumbo, è attesa la prima convocazione di Florinel Coman: il nuovo attaccante rossoblù si sta allenando in gruppo da martedì.

