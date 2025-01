Davide Nicola non soffre la pressione dello scontro, anche perché il girone di ritorno è appena cominciato. «È una partita importante, certo, perché si affrontano due squadre che giocano per lo stesso obiettivo», afferma l’allenatore del Cagliari in vista del match di domani alla Domus con il Lecce. «È importante fare i punti. Sia noi sia loro faremo di tutto per conquistare l’intera posta in palio».

E fondamentale, tiene a precisare il tecnico rossoblù, sarà l’apporto del pubblico. «Dovremo essere un tutt’uno. Dovremo avere fame e la forza di attaccare ma con tantissimo equilibrio. Senza frenesia, senza isteria. Consapevoli che potremo trovare la giocata in qualsiasi momento».

Rispetto all’andata sarà tutta un’altra storia, anche perché nel frattempo il Lecce ha cambiato guida tecnica. «Tra l’altro, Giampaolo è un tecnico che apprezzo e stimo molto per le sue idee», puntualizza Nicola aggiungendo: «Troviamo una squadra che crea molta densità nel cuore del campo quando deve difendersi, conservando allo stesso tempo una certa ampiezza».

L’allenatore del Cagliari non teme un calo di tensione dopo il pareggio di San Siro: «Siamo sempre terzultimi e dobbiamo pensare solo a spingere e pedalare. Ragioniamo partita per partita senza esaltarci quando vinciamo e senza piangerci addosso quando perdiamo».

© Riproduzione riservata