Zito Luvumbo non si è ancora aggregato al gruppo del Cagliari, motivo per cui è da escludere una sua convocazione per la partita di domani contro il Lecce (ore 15, arbitra Juan Luca Sacchi). L’attaccante angolano si è infortunato lo scorso 14 dicembre: un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra, eredità di un fallo subito da de Roon dell’Atalanta. Sembrava dovesse essere un problema meno grave, da due settimane di stop massimo tre, invece è passato più di un mese e non è ancora tornato ad allenarsi coi compagni.

Anche ieri, nella seduta dell’antivigilia, Luvumbo ha svolto solo lavori individuali. Motivo per cui non saranno forzati i tempi per rivederlo in campo. Niente Cagliari-Lecce quindi, l’obiettivo slitta ancora una volta e diventa il match di venerdì prossimo (ore 20.45) sul campo del Torino. Ma tutto dipenderà dalla possibilità che non senta più dolore alla caviglia infortunata. Quella di domani sarà la sesta partita consecutiva saltata dall’attaccante, cinque di Serie A e una di Coppa Italia.

L’unico altro assente sarà il terzo portiere Giuseppe Ciocci. Tornerà fra i convocati (previsti nel pomeriggio, alle 12.30 la conferenza stampa di Davide Nicola) Yerry Mina, che aveva saltato per alcuni problemi fisici la partita col Milan di sabato scorso. Proprio in Cagliari-Lecce, nella passata stagione, ha segnato il suo ultimo gol: finì 1-1 il 5 maggio alla Domus, dove domani è atteso il tutto esaurito o quasi.

