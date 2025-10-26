Il Verona aveva la partita in mano, invece la rimonta del Cagliari rinvia la prima vittoria dell'Hellas in questa Serie A. Il 2-2 del Bentegodi fa infuriare l'allenatore Paolo Zanetti, che pensava che i suoi si fossero sbloccati: «Abbiamo perso due punti, accogliamo questo pareggio come una sconfitta», dice senza mezzi termini. «Dobbiamo crescere se vogliamo vincere le partite in Serie A, ancora una volta abbiamo sbagliato dei gol. C'è mancata un po' di malizia e cattiveria, abbiamo preso paura quando abbiamo subito gol e siamo riusciti a pareggiare una partita».

L'Hellas si sta abbonando ai pareggi: è il quinto in otto giornate, poi tre sconfitte e ancora neanche un successo. Che oggi sembrava in arrivo. «Ma io di pressione per la vittoria non ne ho vista», precisa Zanetti. «Ho visto una squadra che non ha subito nulla, ha creato situazioni importanti e segnato due gol, potendone fare altri due in maniera facile. Oggi c'è mancata un po' di esperienza e anche un po' di cattiveria per portarla a casa».

La salvezza resta il traguardo del Verona, che in attesa di Fiorentina-Bologna va a +1 sulla zona retrocessione. «Penso che questa squadra abbia le capacità per arrivare all'obiettivo», continua Zanetti, che si sposta sul turno infrasettimanale di mercoledì a Como: «C'è subito un'altra partita difficilissima, dobbiamo analizzare bene questa e mettere dentro esperienza».

