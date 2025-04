Sarà un Cagliari inevitabilmente diverso dal solito quello che alle 20.45 di stasera scenderà in campo al Bentegodi contro il Verona, in una partita cruciale per la salvezza. La squalifica di Roberto Piccoli gli farà saltare la prima gara in questa Serie A, dove aveva sempre giocato titolare. Per sostituirlo, Davide Nicola pensa a una coppia: Leonardo Pavoletti assieme a Zito Luvumbo. Opzione che porterebbe per forza di cose a un cambio modulo, col 3-5-2 per supportare al meglio il duo d’attacco. Pavoletti ha collezionato finora 24 presenze, segnando solo nella sfortunata trasferta di Venezia, ma tutte da subentrato: per lui si profila la prima da titolare.

Novità anche in difesa, dove manca Yerry Mina. L’infortunio muscolare (lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra) accusato contro la Fiorentina lo terrà fuori oggi in Verona-Cagliari, sabato con l’Udinese e nella trasferta di Como, da capire se potrà rientrare prima della fine della stagione. José Luis Palomino è in vantaggio su Adam Obert per sostituirlo, anche per una questione di esperienza, con Gabriele Zappa che nel caso farebbe il terzo centrale. In mezzo al campo Adopo-Prati-Makoumbou, col rientro di Alessandro Deiola dalla squalifica. Fra i convocati anche il giovane della Primavera Nicola Pintus, difensore centrale in campo ieri nella vittoria per 1-2 sul Sassuolo.

Calcio d’inizio di Verona-Cagliari alle 20.45, dopo una domenica di “buoni” risultati (nessuna delle dirette concorrenti ha vinto, solo il Lecce ha fatto un punto), arbitra Rosario Abisso della sezione di Palermo. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini in diretta dal Bentegodi e a seguire il post partita con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradarić; Bernède; Sarr, Oyegoke. Allenatore: Zanetti.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Makoumbou, Augello; Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Nicola.

© Riproduzione riservata