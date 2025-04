Giornata numero trentaquattro per il campionato di Serie A, la quindicesima del girone di ritorno e la quintultima stagionale. Le partite, i risultati e la classifica, dopo i rinvii di Atalanta-Lecce per la morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita e degli anticipi di sabato per i funerali di Papa Francesco.

Domenica 27 aprile

Como-Genoa (ore 12.30)

Venezia-Milan (ore 12.30)

Fiorentina-Empoli (ore 15)

Inter-Roma (ore 15)

Juventus-Monza (ore 18)

Atalanta-Lecce (ore 20.45)

Napoli-Torino (ore 20.45)

Lunedì 28 aprile

Udinese-Bologna (ore 18.30)

Lazio-Parma (ore 20.45)

Verona-Cagliari (ore 20.45)

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Napoli 71

Atalanta 64

Bologna 60

Juventus 59

Lazio 59

Roma 57

Fiorentina 56

Milan 51

Torino 43

Udinese 40

Como 39

Genoa 39

Verona 32

Parma 31

Cagliari 30

Lecce 26

Venezia 25

Empoli 25

Monza 15

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata