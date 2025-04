Decimo risultato consecutivo per la Primavera del Cagliari che, allo stadio Ricci, batte in rimonta il Sassuolo 2-1 grazie alle reti di Cogoni e Vinciguerra. Tre punti pesantissimi che consentono alla formazione di Pisacane di continuare a sperare in chiave playoff. Si attendono comunque i risultati delle altre sfide per fare bene in conti e affrontare al meglio questo finale di regular season.

Una partita cominciata col freno a mano tirato da parte di entrambe le compagini che hanno preferito studiarsi nei primi minuti di gara. Al 18' Seminari prova a mettere in mezzo un pallone interessante per Knezovic, Iliev anticipa e blocca. Al 26' ancora Iliev protagonista salva il risultato sul tentativo di Minta. Due minuti più tardi Trepy cerca la rete del vantaggio, ma il suo tiro viene murato dalla retroguardia neroverde. Al 34' bella conclusione dal limite di Marcolini, Scacchetti riesce a deviare in angolo. All'intervallo il parziale resta inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa, al 50', Knezovic prova ad impensierire Iliev, ma l'estremo difensore rossoblù non si fa cogliere impreparato. Al 53' azione personale di Trepy che riesce ad accentrarsi ed a mirare verso lo specchio, la difesa emiliana respinge. Tre minuti dopo e ancora Trepy dalle parti di Scacchetti, parata. Al 60' l'incontro si sblocca: calcio d'angolo di Knezovic, Seminari tutto solo in area colpisce di testa e porta il risultato sull'1-0. Il Cagliari non ci sta e al 63' Langella mette in mezzo un buon cross, Grandu di testa si vede negare il gol. Appena un giro di lancette dopo Simonetta batte un calcio d'angolo, nella mischia in area, Cogoni di testa in tuffo pareggia i conti. Al 69' anche Pintus cerca il colpo di testa vincente, servito da Langella, ma non è precisissimo. Al 76' ottimo passaggio di Cogoni per Vinciguerra che, infilatosi in area, al volo sorprende Scacchetti e firma la seconda marcatura cagliaritana. 86' sul cronomentro e nuovamente Vinciguerra prova la conclusione, il portiere neroverde para. Nel recupero, al 91', Daldum cerca il pari con un tiro al volo, ma la sfera si spegne fuori.

© Riproduzione riservata