Il Cagliari non avrà a disposizione per la sfida salvezza di domani sera a Verona due big come Roberto Piccoli e Yerry Mina. Assenze non certo inattese, entrambe eredità della partita persa mercoledì contro la Fiorentina: l’attaccante, che aveva illuso con la rete del momentaneo 1-0, ha preso la quinta ammonizione in questa Serie A ed è stato squalificato, mentre il difensore si è procurato un infortunio muscolare che lo terrà fuori (almeno) anche contro Udinese e Como. Ma Davide Nicola, come evidenziato nella conferenza stampa prepartita del primo pomeriggio, è convinto che chi li sostituirà riuscirà a non farli rimpiangere: in pole position c’è capitan Leonardo Pavoletti.

Nell’elenco dei convocati c’è il difensore classe 2005 della Primavera Nicola Pintus, maglia numero 36. Per lui è la seconda chiamata in prima squadra, era già andato in panchina nella partita vinta 3-0 contro il Monza lo scorso 30 marzo. Match che, a oggi, è l’ultimo successo dei rossoblù. Torna invece Alessandro Deiola, dopo aver scontato contro la Fiorentina la squalifica per il giallo rimediato quindici giorni fa al Meazza contro l’Inter. Verona-Cagliari completerà la quintultima giornata di Serie A.

Questi i convocati di Nicola per Verona-Cagliari: domani calcio d’inizio alle 20.45, arbitra Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Adam Obert, José Luis Palomino, Nicola Pintus, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti.

