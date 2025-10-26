Un punto preziosissimo nella corsa salvezza, per come è arrivato e per come il Cagliari ha trovato le forze nel finale per riprendere una partita che stava sfuggendo di mano. È quello che il Cagliari ha preso a Verona, con Fabio Pisacane che dalla panchina ha trovato la mossa vincente di Mattia Felici autore del gol al 92' valso il definitivo 2-2. «Sono felice che si sia potuto riscattare, ha fatto un grandissimo gol: poteva creare ancora più grattacapi giocando con Idrissi», il gioco di parole del tecnico sull'autore del pareggio.

Il Cagliari oggi ha stravolto la formazione, con tante novità negli interpreti. «Penso che questa squadra abbia delle caratteristiche per mettere più giocatori con delle spiccate doti offensive», l'augurio di Pisacane al netto degli infortuni. «Certo, se mancano determinati giocatori devi rivedere un po' tutto. I moduli che abbiamo fatto sino a oggi, che possono essere 3-5-2, 4-3-3 o 4-2-3-1, possono essere messi indipendentemente da chi scende in campo. La scelta a sorpresa è stata lanciare Liteta, che aveva fatto crescere in Primavera: «È un ragazzo del 2006, ma dimostra molti più anni. In uno scontro diretto ha avuto la giusta calma e tranquillità, ha un grandissimo futuro davanti ed è uscito solo per un problema al quadricipite».

Per oltre un tempo, dal quarto d'ora del primo alla mezz'ora della ripresa, il Cagliari aveva sofferto l'intraprendenza dell'Hellas. «Ma penso che in questo campionato, nelle prime partite che ha fatto il Verona al Bentegodi, nei primi 45' non era mai stato nella sua metà campo come oggi», vuole sottolineare Pisacane. «Poi con due fiammate ha fatto gol, facendo benissimo i primi venti minuti del secondo tempo. Passata quella tempesta abbiamo sofferto da strappi e ripartenze avversarie, abbiamo cercato di metterci con un altro assetto in campo e trovato due gol nel finale. Che premiano il furore e l'energia che abbiamo messo in campo».

