Verona-Cagliari, le pagelle rossoblù: Caprile monumentale, Pisacane azzecca i cambiIdrissi e Felici decisivi dopo gli interventi provvidenziali del portiere
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Punto d'oro per il Cagliari, che sotto 2-0 a Verona fino a un quarto d'ora dalla fine strappa al 92' un preziosissimo pareggio per 2-2: nelle pagelle non spiccano solo i due marcatori Idrissi e Felici, ma anche (ancora una volta) Caprile.
Caprile 8
Aggiunge altri tre miracoli alla sua galleria di perle.
Zappa 6
I gol del Verona non arrivano dal suo lato.
Zé Pedro 6
Commette il fallo da cui nasce l'1-0.
Obert 6,5
Dopo aver sofferto piazza l'assist per il 2-1.
Palestra 5,5
Un cross smanacciato da Montipò, non molto altro.
(dal 33' st Felici 7)
Diventa l'eroe del pomeriggio col guizzo al 92' per il pari.
Folorunsho 5,5
Da ex stavolta non incide granché.
(dal 17' st Pavoletti 6,5)
Scambia con Felici sull'azione del 2-2.
Prati 5,5
Gagliardini gli sfugge sulla punizione e segna l'1-0.
(dal 41' st Mazzitelli 6)
Liteta 5,5
Scelta a sorpresa, il suo debutto da professionista dura 45'.
(dal 1' st Adopo 5,5)
Dà una mano nel forcing finale, prima aveva faticato.
Idrissi 7
Primo gol in Serie A che avvia la rimonta: indimenticabile.
Borrelli 6
Sfiora il vantaggio in avvio, poi si vede meno.
Gaetano 5,5
È uno dei più attivi nel primo tempo, ma dura poco.
(dal 18' st Luvumbo 5,5)
Dei subentrati è quello che crea meno.
Pisacane 6
I cambi ridanno linfa al Cagliari quando sembrava finita.