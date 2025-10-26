Un pomeriggio indimenticabile, un altro di un inizio di stagione da incorniciare. Riyad Idrissi ha trovato il primo gol in Serie A e con la maglia del Cagliari, avviando la rimonta da 2-0 a 2-2 sul campo del Verona. «La dedica principale va ai miei genitori, per tutti i sacrifici che hanno fatto per me negli anni», il primo pensiero per quanto raggiunto. Poi si sposta sulla partita: «La nostra mentalità è crederci sempre e non mollare mai, non l'abbiamo fatto nemmeno sotto di due gol. Siamo un gruppo bellissimo, dove ci sosteniamo a vicenda: i più grandi danno consigli ai più piccoli, è una squadra giovane dove si lavora bene».

Idrissi, al 77', su un filtrante di Obert si è inserito a sinistra e ha battuto Montipò sul primo palo per dimezzare lo svantaggio. «Questo gol è una grandissima emozione, perché farlo con la maglia con la quale sono cresciuto e per cui ho sempre tifato da bambino ti fa provare il doppio delle sensazioni. Poi è ancora più bello, perché pur essendo in trasferta c'erano tantissimi tifosi che ci hanno seguito». Non ha saputo dell'impiego dal 1' (e per 90') prima della partita, ma era lo stesso pronto: «Sentivo di poter essere titolare quest'oggi e così è stato, veramente bello. Pisacane in settimana tiene tutti pronti per giocare dall'inizio o subentrare, ci fa sentire tutti importanti».

L'esordio in Serie A, quello con l'Italia Under-21 e ora anche il gol con il Cagliari. Per Idrissi gli ultimi due mesi sono stati un susseguirsi di momenti indelebili. «Sono partito nel Cagliari dall'Under-13, ho fatto tanta trafila con l'anno scorso in prestito al Modena. La società ha sempre creduto in me, così come il mister che mi ha avuto in Primavera. L'ha dimostrato anche oggi schierandomi».

