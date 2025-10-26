È entrato al 78', appena dopo il gol di Idrissi, e ci ha messo poco meno di un quarto d'ora per diventare l'eroe del pomeriggio. Mattia Felici, al 92', ha lasciato sul posto due avversari triangolando con Pavoletti e con un destro rasoterra piazzato ha battuto Montipò per il definitivo 2-2. Una rete pesantissima, che ha permesso al Cagliari di uscire indenne dalla trasferta di Verona in un pomeriggio dove per larghi tratti i rossoblù avevano trovato difficoltà.

«Stavo impazzendo perché non riuscivo a saltare il mio avversario, poi ci sono riuscito e ho fatto gol», il racconto dell'esterno sulla giocata che ha permesso ai suoi di tornare in Sardegna con un pareggio di valore. «Sono contento per il gol e per il punto».

Con Felici, tra i grandi protagonisti di oggi anche Elia Caprile. E il numero 17 scherza col portiere: «Non mi sgrida più perché non faccio gol, poi il premio di migliore in campo meglio che vada a me».

