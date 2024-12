Archiviata la Coppa Italia, con la sconfitta a Torino per 4-0 contro la Juventus di ieri sera, il Cagliari ha subito ripreso gli allenamenti: domenica c’è una fondamentale sfida salvezza in casa del Venezia (ore 15). I rossoblù sono tornati nella notte in Sardegna con un volo charter, riprendendo il programma delle sedute al Crai Sport Center.

All’allenamento odierno ha preso parte regolarmente Adam Obert. Il difensore slovacco non era partito lunedì per Torino complice una sindrome gastrointestinale, che ha smaltito: è recuperato e potrà giocare domenica. Personalizzato per Zito Luvumbo, il cui ritorno in campo è probabile che slitti alle prossime settimane.

I calciatori più impiegati ieri sera a Torino hanno svolto una sessione di scarico in palestra; per gli altri attivazione ed esercitazioni atletiche. Domani squadra in campo al pomeriggio.

