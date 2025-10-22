Fabio Pisacane, Matteo Mancosu, Alice Virdis e il Cagliari Calcio.

Vanno al Cagliari quattro dei premi Ussi Sardegna consegnati oggi a Golfo Aranci nell’annuale manifestazione organizzata dalla stampa sportiva dell’Isola dedicata ad atlete e atleti, squadre sarde, personalità del mondo dello sport che maggiormente si sono messe in evidenza nel corso della stagione agonistica.

Al Cagliari Calcio è andato il premio “Fair Play”, Fabio Pisacane ha ricevuto il premio intitolato a Davide Astori. A Matteo Mancosu, attualmente allenatore dell’U17 rossoblù, è andato il premio “Sport e longevità”. Ad Alice Virdis, calciatrice del Cagliari Calcio a 5 femminile che di recente ha esordito anche con la maglia della Nazionale azzurra, il premio “Giovani talenti”.

Momenti di autentica emozione quando mister Pisacane è salito sul palco per ritirare il premio dedicato ad Astori, ad attenderlo c’erano il padre di Davide, Renato, e il fratello Bruno. «È un grande onore ricevere questo premio», ha detto l’allenatore rossoblù, «ringrazio la famiglia per avermi scelto per portare avanti questa missione. Davide è stato e sarà sempre un esempio, dentro e fuori dal campo. Rappresentarlo è un grandissimo orgoglio, è qualcosa che mi responsabilizza ancora di più. Lui vive in ognuno di noi, ogni giorno», ha concluso Pisacane, che in un Cagliari-Fiorentina dedicò ad Astori il suo gol. «Davide era un ragazzo che ti accoglieva con la sua semplicità e umiltà, riusciva a trasferire in chi gli stava vicino dei valori».

Nicola Riva ha ritirato il premio per il Fair Play in rappresentanza del Cagliari Calcio: «Dopo la decisione della Figc di rinviare le gare in occasione della scomparsa di Papa Franceso, il Club rossoblù mise a disposizione della Fiorentina – l’avversario di giornata, già arrivato nell’Isola – il campo di allenamento e le strutture del suo centro sportivo, il CRAI Sport Center di Assemini, così da agevolare la preparazione del match. Un gesto di Fair Play naturale, che rende migliore il mondo del calcio», si legge nelle motivazioni del premio.

«Ringrazio per questo premio l’Ussi Sardegna a nome del presidente Giulini, del direttore generale Stefano Melis, di tutta la Società», ha detto Nicola Riva. «È bello ricevere riconoscimenti di questo tipo. La decisione quel giorno fu semplice, naturale. Il Club, peraltro, è sempre impegnato in iniziative legate al fair play, che uniscono le Società e le tifoserie all’insegna dei valori positivi dello sport».

Gli altri premi assegnati nel corso della cerimonia: Torres Sassari, Dinamo Sassari, Tennistavolo Sassari, oltre a tanti altri sportivi a cominciare dal capitano della Selezione Italiana Sacerdoti, don Walter Onano e gli altri atleti come Chiara Obino e Cecilia Puddu Obino, Emerson, Lorenzo Carboni, Roberto Carta, Maurizio Pedrazzini, Andrea Demontis, Alice Dessy e Lorenzo Sirena, Emerson, Laura Frattaroli, Marcello Guidi, Leonardo Marras, Diego Nappi, Jeff Onorato, Davide Paulis, Clelia Soddu e Cristian Zara.

(Unioneonline)

