Nel completo silenzio societario, la Torres ha ripreso ad allenarsi. Sotto la guida del tecnico Michele Pazienza. Che resta, almeno per ora. Logica vuole che sabato sul campo del Guidonia Montecelio ci si attenda una risposta dalla squadra, soprattutto in termini di risultati. Il terzultimo posto lascia poco tranquilli, visto che la formazione rossoblù non vince da nove turni e non segna un gol da quattro partite.

La conferma di Pazienza suona come una ulteriore chance di ridare vitalità al progetto inaugurato in estate col ringiovanimento dell'organico. Il recupero del trequartista Mastinu porta tecnica e personalità a un gruppo che è ancora alla ricerca di una identità. E forse il discorso riguarda pure la tattica, visto che la difesa a tre con due esterni a tutta fascia e un centrocampo che ha oscillato fra i due e tre elementi, non ha convinto, anche perché non ci sono più giocatori come Guiebre, Varela e Liviero, capaci di produrre accelerazioni e cross.

Oggi si sono allenati a parte l'attaccante Starita (uno dei più deludenti) e il compagno di reparto Di Stefano, anch'egli a secco. Lavoro differenziato pure per Diakite, mentre sono ormai reinseriti sia Mastinu, sia Giorico, altro giocatore che in termini di geometrie e letture può dare molto alla squadra.

