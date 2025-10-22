Juve sconfitta 1-0 a Madrid, decide Bellingham. Tra Atalanta e Slavia Praga finisce 0-0I risultati delle italiane impegnate nella terza giornata del maxi girone di Champions
Juventus sconfitta al Bernabeu nella terza giornata del maxi girone di Champions League. La squadra di Tudor tiene testa al Real ma deve arrendersi al gol di Belligham, siglato al 58’ e frutto di una splendida giocata di Vinicius. È la rete che decide la partita, che si conclude sullo 0-0.
Seconda sconfitta di fila per Tudor, che non vince da 7 partite, dal 4-3 sull’Inter dello scorso 13 settembre. La Juventus resta così ferma a 2 punti, al momento persino fuori dalle 24 che si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta, ma la strada è ancora lunga.
Non del tutto soddisfacente anche il risultato dell’Atalanta, fermata in casa sullo 0-0 dallo Slavia Praga. Gli uomini di Juric salgono a 4 punti.
Con i risultati di ieri il bilancio delle italiane è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.
