Cagliari, nuovo infortunio per Mina: allenamento personalizzato alla ripresaIl difensore colombiano è uscito nel secondo tempo della partita col Bologna
C'è ancora allarme per le condizioni di Yerry Mina, per la quarta settimana consecutiva. Dopo il problema al ginocchio accusato dopo la gara contro l'Inter, e l'infortunio al polpaccio di Udine, il difensore colombiano è uscito al 68' di Cagliari-Bologna chiedendo lui il cambio a Fabio Pisacane. Il motivo era anche qui legato a un fastidio: per questo oggi, nell'allenamento di ripresa al Crai Sport Center di Assemini, ha svolto soltanto personalizzato. La diagnosi è affaticamento ai flessori della coscia sinistra.
Con Mina - che dovrà essere rivalutato in vista di domenica - a parte anche Alessandro Di Pardo, Nicola Pintus, Boris Radunović e Marko Rog. Il resto della squadra, nella prima seduta di avvicinamento a Verona-Cagliari, ha svolto una prima parte dedicata alle esercitazioni sul possesso palla, a seguire serie di partitelle giocate a campo ridotto. Per chiudere, sessione di lavoro aerobico.
Domani i rossoblù torneranno in campo di mattina. Nel pomeriggio, Fabio Pisacane riceverà il Premio Ussi Sardegna 2025 intitolato a Davide Astori nella cerimonia in programma a Golfo Aranci con la stampa sportiva isolana. Da domani al via anche la prelazione per i biglietti di Cagliari-Sassuolo del turno infrasettimanale (giovedì 30 ore 18.30), con la vendita libera da giovedì.