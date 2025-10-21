C'è ancora allarme per le condizioni di Yerry Mina, per la quarta settimana consecutiva. Dopo il problema al ginocchio accusato dopo la gara contro l'Inter, e l'infortunio al polpaccio di Udine, il difensore colombiano è uscito al 68' di Cagliari-Bologna chiedendo lui il cambio a Fabio Pisacane. Il motivo era anche qui legato a un fastidio: per questo oggi, nell'allenamento di ripresa al Crai Sport Center di Assemini, ha svolto soltanto personalizzato. La diagnosi è affaticamento ai flessori della coscia sinistra.

Con Mina - che dovrà essere rivalutato in vista di domenica - a parte anche Alessandro Di Pardo, Nicola Pintus, Boris Radunović e Marko Rog. Il resto della squadra, nella prima seduta di avvicinamento a Verona-Cagliari, ha svolto una prima parte dedicata alle esercitazioni sul possesso palla, a seguire serie di partitelle giocate a campo ridotto. Per chiudere, sessione di lavoro aerobico.

Domani i rossoblù torneranno in campo di mattina. Nel pomeriggio, Fabio Pisacane riceverà il Premio Ussi Sardegna 2025 intitolato a Davide Astori nella cerimonia in programma a Golfo Aranci con la stampa sportiva isolana. Da domani al via anche la prelazione per i biglietti di Cagliari-Sassuolo del turno infrasettimanale (giovedì 30 ore 18.30), con la vendita libera da giovedì.

