Champions League: l’Inter sorride, il Napoli finisce koPoker dei nerazzurri contro l’Union Saint-Gilloise, mentre i partenopei ne prendono 6 dal Psv dopo essere passati in vantaggio
L’Inter sorride nel martedì di Champions League, mentre il Napoli di Conte è costretto a leccarsi le ferite.
Nella terza giornata i nerazzurri superano agevolmente 0-4 in trasferta i belgi dell’Union Saint-Gilloise: a segno Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu su calcio di rigore e anche Pio Esposito.
Di tutt’altro tenore la gara dei partenopei, che perdono 6-2 contro il PSV Eindhoven, dopo essere passati in vantaggio con McTominay. Gli olandesi pareggiano grazie a un autogol di Buongiorno, la ribaltano con Saibari e mettono poi in cassaforte il risultato con Dennis Man, a segno due volte. Ancora McTominay prova a ridare speranze agli azzurri (in 10 per l’espulsione di Lucca), ma nei minuti finali il PSV dilaga con Ricardo Pepi e Driouech, per la batosta tennistica finale.
(Unioneonline)