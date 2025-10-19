È tornato in campo dopo aver saltato la trasferta di Udine Sebastiano Luperto, ma non è riuscito a blindare la difesa del Cagliari. Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bologna, il numero 6 rossoblù prova a trovare le cause che hanno portato a questa giornata negativa: «La partita si è decisa sugli episodi», spiega. «A questi livelli sono i dettagli che fanno la differenza, non abbiamo portato dei punti a casa ma sono sicuro che analizzeremo bene quello che non abbiamo fatto al meglio oggi e lo metteremo in campo nella prossima».

Ci sono delle certezze da cui il Cagliari deve ripartire. «La prestazione è una, abbiamo visto una gara equilibrata senza tante occasioni da una parte e dall'altra. Dobbiamo rimanere positivi, sono sicuro che alla lunga raggiungeremo il nostro obiettivo». Di contro c'è un dato negativo, quello dei gol subiti su calcio piazzato: «Ci lavoriamo tanto, ovviamente marcando a zona dobbiamo attaccare la palla in avanti. Analizzeremo cosa fare meglio, sono sicuro che si ridurranno i gol».

Sul gol di Orsolini, il numero 7 del Bologna è riuscito a tagliare fra Obert e lo stesso Luperto. «Secondo me c'è stata una palla lunga su Zé Pedro dove si poteva fare meglio sulla respinta. Eravamo un po' lunghi, a dire la verità, ha fatto una sovrapposizione e lì avviene lo scambio fra il terzino e il centrale. Appena ha visto lo spazio ha calciato e fatto un gran gol: bisogna ammettere la bravura dell'avversario».

