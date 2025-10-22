Resta in cella nel carcere per i minori di Quartucciu il quindicenne cagliaritano che sabato sera ha inferto tre coltellate a un coetaneo al culmine di una lite tra via Sicilia e via Napoli, nel quartiere della Marina a Cagliari.

Il ragazzino è stato interrogato alla presenza del suo avvocato, Antonella Floris: la linea difensiva è stata quella di non rispondere alle domande del Gip ma il giovane, su consiglio della legale, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee.

Le sue parole hanno consentito di avere un quadro più chiaro su quanto successo nei vicoli del quartiere di fronte al porto. I due quindicenni si sono fronteggiati, hanno discusso, fino a quando l’arrestato ha estratto un coltello da cucina di trenta centimetri e ha colpito il rivale al torace e al braccio. I due si conoscevano e tra loro c’era stato un dissidio precedente. Resta da chiarire da dove sia spuntata l’arma.

Il ferito, di Quartucciu, era stato portato al Brotzu in gravi condizioni: mai stato in pericolo di vita, ora sta meglio. Per il rivale è stata confermata la custodia cautelare in carcere: l’accusa è tentato omicidio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata