Per la prima volta in questa Serie A, alla quinta giornata, Fabio Pisacane cambia formazione: per Udinese-Cagliari, rispetto alle precedenti quattro partite di campionato, il tecnico rossoblù inserisce per la prima volta in stagione Yerry Mina. Il colombiano, tra rientro posticipato dopo i Mondiali e un leggero affaticamento, non aveva ancora giocato un minuto amichevoli comprese. Gli fa posto Jacopo Fazzini, perché Alessandro Deiola – fin qui sempre partner di Juan Rodríguez in difesa – torna a giocare a centrocampo confermando così il 4-3-2-1.

Restano quattro gli indisponibili, ossia Mattia Felici, Riyad Idrissi, M’Bala Nzola e Yael Trepy. Uno degli osservati speciali di Udinese-Cagliari è senza dubbio Daniel Maldini, che dopo una settimana di montagne russe (iniziata con l’incidente e il conseguente ritiro della patente, ma finita con la convocazione in Nazionale assieme ad Alessandro Romano) è regolarmente in campo dal 1’. Con lui Michel Adopo, dietro Paul Mendy che ha aperto la sfida di sabato scorso con l’Atalanta.

Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, l’arbitro è Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Su unionesarda.it il live dell’incontro, su Radiolina la radiocronaca in diretta dal Bluenergy Stadium con pre e post partita.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlström, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

In panchina: in aggiornamento.

Allenatore: Kosta Runjaić.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy.

In panchina: in aggiornamento.

Allenatore: Fabio Pisacane.

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