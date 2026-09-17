L'ansia che ha balenato dopo la netta sconfitta di Grosseto ha evaporato.

La terza vittoria al “Vanni Sanna” (2-1 sulla Pianese) ha reso serena la classifica della Torres. Anzi, balena un pizzico di ambizione, dato che i rossoblù di Greco sono nel terzetto che occupa le posizioni dalla quinta alla settima.

È solo la quinta giornata, ma intanto la partenza è stata decisamente più sicura di quella della tribolata stagione passata, quando la Torres aveva solo 5 punti dopo cinque giornate e per farne 9 come in questo campionato ha impiefato addirittura 17 partite.

Sabato si torna in campo, a Forlì, test per capire se Scotto e compagni possono fare punti anche in trasferta, dove finora hanno sempre perso, Coppa Italia compresa. Certo, occorrerà una prestazione ben più solida di quella a sprazzi offerta contro la Pianese, che obiettivamente avrebbe meritato il pareggio. Il recupero di Zecca e Corsinelli, comunque non al meglio, l'abbondanza a centrocampo e la buona vena offensiva, trasmettono fiducia. “Possiamo crescere ancora tanto” ha detto il capitano Gigi Scotto.

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