Torres, partenza da playoff per la squadra di GrecoPer i sassaresi inizio campionato migliore rispetto alla stagione passata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'ansia che ha balenato dopo la netta sconfitta di Grosseto ha evaporato.
La terza vittoria al “Vanni Sanna” (2-1 sulla Pianese) ha reso serena la classifica della Torres. Anzi, balena un pizzico di ambizione, dato che i rossoblù di Greco sono nel terzetto che occupa le posizioni dalla quinta alla settima.
È solo la quinta giornata, ma intanto la partenza è stata decisamente più sicura di quella della tribolata stagione passata, quando la Torres aveva solo 5 punti dopo cinque giornate e per farne 9 come in questo campionato ha impiefato addirittura 17 partite.
Sabato si torna in campo, a Forlì, test per capire se Scotto e compagni possono fare punti anche in trasferta, dove finora hanno sempre perso, Coppa Italia compresa. Certo, occorrerà una prestazione ben più solida di quella a sprazzi offerta contro la Pianese, che obiettivamente avrebbe meritato il pareggio. Il recupero di Zecca e Corsinelli, comunque non al meglio, l'abbondanza a centrocampo e la buona vena offensiva, trasmettono fiducia. “Possiamo crescere ancora tanto” ha detto il capitano Gigi Scotto.