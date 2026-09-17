Udinese con una lista di indisponibili ancora consistente in vista dell'anticipo casalingo di sabato pomeriggio contro il Cagliari, con problemi concentrati soprattutto nel settore arretrato: restano fuori Oumar Solet, Matteo Palma, Juan David Arizala e Jakub Piotrowski, che è stato operato lunedì per un'aritmia e che potrebbe rientrare prima del previsto. Dallo staff medico della squadra allenata da Kosta Runjaic c'è ottimismo per riaverlo già dopo la sosta, nella trasferta di Torino del 12 ottobre.

In dubbio Nicolò Zaniolo, che tuttavia potrebbe tornare a disposizione e puntare alla convocazione. Potrebbe arrivare la prima chiamata anche per Alessandro Zanoli, ormai vicino al rientro dopo il lungo recupero dal crociato di gennaio.

L'emergenza aprirà inoltre maggiore spazio a Chakvetadze, mentre il neo acquisto Jovanovic è destinato a trovare spazio eventualmente solo a gara in corso per il suo esordio con la maglia bianconera. Le assenze si concentrano dunque in difesa: Abankwah e Kabasele sono inamovibili, la terza maglia se la contendono Bertola ed Ebosse.

(Unioneonline)

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