Serie A, la quinta giornata parte con Sassuolo-Monza: attesa per lo scontro in vetta Roma-InterUltima giornata prima della sosta per le nazionali: l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La quinta giornata del campionato di Serie A è quella che precede la prima sosta per le nazionali. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 18 settembre
Ore 20.45: Monza-Sassuolo
Sabato 19 settembre
Ore 15.00: Bologna-Torino
Ore 15.00: Udinese-Cagliari
Ore 18.00: Roma-Inter
Ore 20.45: Venezia-Lazio
Domenica 20 settembre
Ore 12.30: Fiorentina-Napoli
Ore 15.00: Frosinone-Como
Ore 15.00: Parma-Genoa
Ore 18.00: Juventus-Atalanta
Ore 20.45: Milan-Lecce
Classifica
Roma 12
Inter 12
Como 10
Lazio 10
Cagliari 9
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Lecce 6
Udinese 4
Torino 3
Fiorentina 3
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0
(Unioneonline)