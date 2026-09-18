La quinta giornata del campionato di Serie A è quella che precede la prima sosta per le nazionali. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 18 settembre

Ore 20.45: Monza-Sassuolo 

Sabato 19 settembre

Ore 15.00: Bologna-Torino 

Ore 15.00: Udinese-Cagliari 

Ore 18.00: Roma-Inter 

Ore 20.45: Venezia-Lazio 

Domenica 20 settembre

Ore 12.30: Fiorentina-Napoli 

Ore 15.00: Frosinone-Como 

Ore 15.00: Parma-Genoa

Ore 18.00: Juventus-Atalanta

Ore 20.45: Milan-Lecce 

Classifica

Roma 12

Inter 12

Como 10

Lazio 10

Cagliari 9

Milan 8

Frosinone 7

Juventus 7

Sassuolo 7

Napoli 6

Atalanta 6

Lecce 6

Udinese 4

Torino 3

Fiorentina 3

Bologna 1

Parma 1

Monza 1

Genoa 1

Venezia 0

(Unioneonline)

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