Mattia Felici, Riyad Idrissi, M’Bala Nzola e Yael Trepy. Sono i quattro indisponibili di Fabio Pisacane per Udinese-Cagliari, anticipo della quinta giornata di Serie A in programma domani alle ore 15 al Bluenergy Stadium di Udine. Il tecnico, che ha parlato in tarda mattinata in conferenza stampa non escludendo l’impiego di Daniel Maldini, ha recuperato Zé Pedro che era uscito con un colpo alla mano nella partita di sabato scorso a Bergamo contro l’Atalanta.

Non ci sono nemmeno Demi Akarakiri e Nicola Grandu, attesi presumibilmente dall’impegno con la Primavera di Alberto Gallego. Dall’Under-20 aggregato invece l’attaccante Alessandro Sugamele, già visto in campo contro il Lecce. Quella di domani sarà l’ultima partita prima della maxi sosta per le nazionali, con il campionato che riprenderà dopo tre settimane. Stop che potrebbe essere utile per recuperare quantomeno Nzola, che dal suo arrivo a Cagliari ancora non ha esordito.

Questi i 25 convocati di Pisacane per Udinese-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Yerry Mina, Adam Obert, Juan Rodríguez, Yukinari Sugawara, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Kevin Carlos, Daniel Maldini, Paul Mendy, Alessandro Sugamele.

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