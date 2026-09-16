Udinese-Cagliari sarà l’ultima partita prima della maxi sosta per le nazionali, che bloccherà la Serie A per tre settimane anziché due come succedeva fino allo scorso anno. L’anticipo della quinta giornata, sabato alle 15 in Friuli, sarà arbitrato da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. La designazione vede inoltre Andrea Bianchini (sezione Perugia) e Simone Pistarelli (Fermo) come assistenti, Antonio Rapuano (Rimini) quarto ufficiale, al Var Francesco Cosso (Reggio Calabria) come arbitro e Davide Ghersini (Genova) come assistente.

Manganiello, reduce ieri da Genoa-Südtirol di Coppa Italia, ha nel Cagliari la seconda squadra più diretta in carriera: ben ventidue partite, dietro solo allo Spezia con ventisei. Con l’arbitro piemontese i rossoblù hanno un bilancio di nove vittorie, l’ultima 2-1 sul Bologna il 14 gennaio 2024, cinque pareggi e otto sconfitte. Fra queste proprio un Udinese-Cagliari, 2-0 il 25 ottobre 2024 in una partita contrassegnata dalla sciocca espulsione di Makoumbou dopo mezz’ora. Tra rossoblù e friulani ha diretto anche un 4-3 al Sant’Elia del 31 maggio 2015 e una vittoria in Friuli per 0-1 il 19 novembre 2017.

Questi tutti gli arbitri per la quinta giornata di Serie A, con Roma-Inter big match fra le due a punteggio pieno.

Monza-Sassuolo venerdì 18 settembre ore 20.45 - Daniele Perenzoni

Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15 - Marco Guida

Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15 - Gianluca Manganiello

Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18 - Davide Massa

Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45 - Simone Sozza

Fiorentina-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30 - Daniele Doveri

Frosinone-Como domenica 20 settembre ore 15 - Daniele Chiffi

Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15 - Maurizio Mariani

Juventus-Atalanta domenica 20 settembre ore 18 - Luca Zufferli

Milan-Lecce domenica 20 settembre ore 20.45 - Federico La Penna

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