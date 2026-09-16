La Torres è più precisa e supera la Pianese 2-1 dopo una partita sofferta. Tre su tre in casa per la squadra sassarese che dà serenità alla classifica. Non è stata una prestazione brillantissima, anche perché i toscani hanno creato tanti pericoli con le ripartenze veloci, ma hanno anche sbagliato molto. Superfluo dire di chi sia stata la rete che ha sbloccato il match: Di Stefano al 16' ha approfittato dell'errore di Pintus (ex Primavera del Cagliari) e ha fatto fuori anche il portiere.

Dopo due reti annullate: una a Carboni per supposto fallo in attacco, l'altra agli ospiti (due traverse e poi l'autorete di Antonelli) per fuorigioco. Bellini ha pareggiato in chiusura sfruttando l'assist di tacco di Fabrizi. Nella ripresa il tecnico Greco ha dovuto inserire un centrocampista in più (Pennington) per frenare l'esuberanza della Pianese. La rete grazie al neo entrato Scotto, atterrato in area dopo aver ricevuto da Liviero. Il capitano ha spiazzato il portiere. L'ultimo quarto d'ora è stato un assedio ma i toscani non hanno avuto mira.

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