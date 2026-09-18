Galvanizzata dal doppio successo casalingo contro Ostiamare e Pianese, cerca ora di sbloccarsi in trasferta la Torres, che sabato pomeriggio gioca a Forlì (inizio alle 14.30) per la sesta giornata di campionato.

Può essere un match già indicativo per comprendere se i rossoblù di Greco possono restare in zona playoff. Forlì infatti ha ottenuto 8 punti, uno in meno, ma con quattro risultati utili in cinque partite. Ha perso a Latina 2-0, ma tra le mura amiche ha battuto il Pescara con punteggio tennistico (6-3) e sconfitto anche la Vis Pesaro per 2-1, mentre i pareggi sono esterni, sui campi di Sambenedettese e Pineto.

Il tecnico Greco dovrebbe avere a disposizione gli stessi uomini convocati mercoledì, ma è la terza gara in sette giorni, quindi c'è da aspettarsi un minimo di turnover. Ad avere più bisogno di rifiatare è il terzetto difensivo, ma con due infortunati (Scaringi e Zanandrea) l'unica alternativa è Kebbeh, salvo un arretramento dell'esterno Liviero.

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