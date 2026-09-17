Sport
17 settembre 2026 alle 12:44
Seconda categoria, domani i calendari degli 8 gironi su L’Unione SardaTra le 114 squadre anche Olbia e Carbonia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domani, su L'Unione Sarda, saranno pubblicati gli otto calendari del campionato di Seconda categoria di calcio, al via il 27 settembre. Uno strumento pratico per un torneo che vede protagoniste 114 squadre, tra le altre Olbia e Carbonia.
Un movimento superiore alle tremila persone tra atleti, dirigenti e arbitri.
© Riproduzione riservata