Domani, su L'Unione Sarda, saranno pubblicati gli otto calendari del campionato di Seconda categoria di calcio, al via il 27 settembre. Uno strumento pratico per un torneo che vede protagoniste 114 squadre, tra le altre Olbia e Carbonia.

Un movimento superiore alle tremila persone tra atleti, dirigenti e arbitri.

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