Il Cagliari porta una coppia in Nazionale: Daniel Maldini e Alessandro Romano sono tra i convocati di Roberto Mancini, i primi dal suo rientro come commissario tecnico dell’Italia, per gli impegni in Uefa Nations League di questa maxi sosta che occuperà le prossime tre settimane. I due rossoblù andranno a Coverciano dopo la partita di domani a Udine. E c’è anche un fresco ex, ossia Sebastiano Esposito che – dopo tutte le note vicissitudini estive – viene chiamato per la prima volta (domenica scorsa ha segnato il suo primo gol con il Sassuolo, contro la Juventus).

Dopo aver “cambiato” nazionalità, passando da quella svizzera a quella italiana, Romano è stato subito inserito nel nuovo ciclo degli Azzurri e spera nel debutto. Ma la sorpresa della Nazionale è anche Maldini, non tanto per il suo rendimento (più che positivo in questo inizio di stagione), quanto per l’incidente stradale (con positività all’etilometro e ritiro della patente) di sabato scorso. Il figlio d’arte ha sei presenze con l’Italia, l’ultima l’8 settembre 2025 contro Israele.

Non incluso, dal Cagliari, il portiere Elia Caprile che era stato chiamato a novembre 2025 e marzo scorso. L’Italia fa parte del Gruppo 1 della Lega A e in questa sosta giocherà contro il Belgio venerdì 25 a Roma, la Turchia lunedì 28 a Bursa, la Francia venerdì 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la Turchia lunedì 5 a Bologna, tutte con calcio d’inizio alle 20.45. Le ultime due partite del girone, contro Francia in casa e Belgio in trasferta, saranno rispettivamente il 12 e 15 novembre.

Questo l’elenco completo dei trentaquattro convocati di Mancini, con l’Italia che si radunerà a Coverciano a partire da domenica sera.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga),

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