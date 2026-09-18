«Stiamo percorrendo un determinato percorso, abbiamo avuto buoni momenti durante le gare, ma onestamente avrei preferito avere 2-3 punti in più».

Ecco perché per Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, il match casalingo di domani contro il Cagliari è «molto importante».

L'incontro vedrà il possibile rientro in campo di Nicolò Zaniolo, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Sull'impiego di Zaniolo, il tecnico ha spiegato che «non abbiamo preso una decisione definitiva sul suo utilizzo, dobbiamo pensarci ancora questa notte se giocherà dal primo minuto o dalla panchina». Il giocatore «si sente molto bene» e ha svolto «un paio di allenamenti pieni», ma la gestione del rischio è fondamentale dopo il periodo di stop. «Sarebbe bello vederlo domani contro il Cagliari», ha aggiunto, ribadendo come la sua presenza renda la squadra più forte grazie alle sue qualità e alla conoscenza della Serie A.

Parita tatticamente diversa rispetto a quella con l'Inter. «Il Cagliari non penso che ci presserà nello stesso modo, ma attaccano molto bene in transizione e corrono molto», ha avvertito l'allenatore. Ha poi ribadito la necessità di migliorare e di estendere i «buoni momenti» per tutti i 90 minuti, in un campionato dove ogni gara è un test significativo.

Mentre Zaniolo sarà a disposizione, per Zanoli la situazione è ancora in divenire, essendo anche lui reduce da un lungo infortunio al crociato. Per il ruolo di trequartista, l'Udinese può contare su diverse alternative, tra cui «Chakvetadze e un altro paio di soluzioni». Il tecnico ha elogiato il neo acquisto per il suo buon ingresso contro l'Inter, mentre ha sollecitato Unai Gomez «ad esprimere più intensità e dribbling in campo».

(Unioneonline)

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