Rischio temporali, allerta meteo in SardegnaAvviso della Protezione civile per rischio idrogeologico. Campidano e Iglesiente le aree maggiormente interessate
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Nuova allerta meteo in Sardegna.
La Protezione civile ha diramato un avviso di colore giallo per rischio idrogeologico per i temporali in arrivo, valido fino alle 18 di domenica. Le aree maggiormente interessate, si legge nella nota della Protezione civile, sono quelle di Iglesiente e Campidano.
Nella giornata di domenica le previsioni Arpas prevedono la «formazione di rovesci e temporali isolati, principalmente nelle zone interne meridionali e più probabili tra Barbagia, Campidano e Trexenta; cumulati fino a moderati nel pomeriggio, con fenomeni localmente di forte intensità».
(Unioneonline)