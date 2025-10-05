Il primo gol in Serie A nel momento in cui serviva di più, ossia dopo l'infortunio di Andrea Belotti. Ha risposto presente Gennaro Borrelli, autore del momentaneo 0-1 nel pareggio per 1-1 contro l'Udinese. «Sono felice di essere a Cagliari e far parte di questo contesto, per me è una grande soddisfazione aver fatto il primo gol», le parole del centravanti che si era già sbloccato in Coppa Italia contro il Frosinone. «L'attesa la vivevo con molta serenità, le pressioni ci sono a prescindere. Cerco di dare il massimo tutti i giorni in allenamento e in partita, poi sono convinto che alla fine il lavoro paga. Continuerò a lavorare, cercando di dare il meglio di me come sempre fatto».

Il pensiero di Borrelli - e di tutto il mondo Cagliari - è andato ad Andrea Belotti, dopo il gravissimo infortunio della settimana scorsa. E l'attaccante ha voluto celebrarlo, mostrando la maglia del Gallo dopo aver segnato: «Ci dispiace che si sia infortunato. Mi sono sentito in dovere di farlo, sicuramente non è un momento facile per lui e cercheremo di stargli vicino quanto più possibile».

Per il Cagliari e per Borrelli è stata una partita complessa. «L'Udinese è una squadra fisica, abbiamo cercato di adattarci e secondo me abbiamo fatto una buona prova». Ora l'attaccante cerca altri gol: «Non mi sono mai posto limiti nella mia carriera, vado avanti nella stessa situazione. Il mister adesso cercherà di sfruttare le mie caratteristiche per far giocare ancora meglio la squadra».

