Decine di medici di base in pensione: in Sardegna aumentano i paesi scopertiLa Fimmg lancia l’allarme: «Ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un annus horribilis il 2026 per le cure primarie in Sardegna: decine di medici di base stanno andando in pensione, da Cagliari a Sassari ai territori, Gavoi, Bitti, Lula, Onanì e tanti altri.
Si cerca di tamponare con gli Ascot, gli ambulatori di comunità, ma il sindacato Fimmg avverte: «Vanno modificati, e la Regione deve convocare subito il tavolo per gli incentivi nelle zone disagiate».
Intanto si insediano i nuovi dg delle Asl: in Ogliastra c’è il geriatra campano Andrea Fabbo.
Gli articoli completi di Cristina Cossu e Simone Loi su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital