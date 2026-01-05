Un annus horribilis il 2026 per le cure primarie in Sardegna: decine di medici di base stanno andando in pensione, da Cagliari a Sassari ai territori, Gavoi, Bitti, Lula, Onanì e tanti altri.

Si cerca di tamponare con gli Ascot, gli ambulatori di comunità, ma il sindacato Fimmg avverte: «Vanno modificati, e la Regione deve convocare subito il tavolo per gli incentivi nelle zone disagiate».

Intanto si insediano i nuovi dg delle Asl: in Ogliastra c’è il geriatra campano Andrea Fabbo.

