Per Massimiliano Allegri, Cagliari-Milan (cominciata alle 20.45) non è e non potrà mai essere una partita come le altre. In rossoblù ha giocato due anni e mezzo, dal 1993 al 1995, e allenato dal 2008 al 2010 nella sua prima esperienza in panchina in Serie A. Che poi lo ha portato al Milan, alla Juventus (due volte) e di nuovo in rossonero da questa stagione.

Già ieri, nella conferenza stampa prepartita, Allegri aveva manifestato tutto il suo affetto per Cagliari. «È una città dove ho ancora molti amici e dove mi sono trovato bene», aveva detto. E l’ha dimostrato nei minuti immediatamente precedenti al calcio d’inizio: durante il riscaldamento, ha firmato la sua foto installata nel percorso museale dell’Unipol Domus.

La foto di Allegri campeggia in bella vista nella sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato un segno nella storia ultracentenaria del Cagliari. «Con affetto e grazie di tutto», la dedica del tecnico livornese, oggi avversario.

© Riproduzione riservata