Cagliari-Milan 0-0 al 45’: poche occasioni ma i rossoblù tengono il campoLa squadra di Pisacane molto intraprendente in avvio, con due tiri nei primi tre minuti
Nessun gol e non molte occasioni nel primo tempo di Cagliari-Milan, la partita che avvia il 2026 in Serie A. Nello 0-0 parziale della Domus buona prova dei rossoblù.
Il Cagliari si schiera con un 3-5-2 speculare a quello del Milan. Si comincia dopo un minuto di silenzio per le vittime della strage di Crans-Montana. Inizio promettente dei rossoblù, al tiro dopo neanche un minuto con Prati (a lato) e al 3’ con Palestra (discesa sulla destra, conclusione a incrociare sul fondo). Kılıçsoy, reduce dai due gol consecutivi contro Pisa e Torino, fa invece in modo di mettere in difficoltà la difesa rossonera.
La buona spinta rossoblù del primo quarto d’ora col passare dei minuti si affievolisce, anche se la partita non diventa un dominio rossonero. La squadra dell’ex Allegri, che nel riscaldamento ha firmato la sua foto al museo dello stadio, si fa notare al 29’ con un tiro di Saelemaekers su azione da corner deviato.
Un bel cross di Esposito al 32’ trova a centro area Adopo, colpo di testa e parata di Maignan. Rischio al 38’, quando il Milan gioca a destra per Saelemaekers sul cui cross Luperto anticipa Rafael Leão e rischia l’autogol ma devia sul fondo. Dall’angolo Fofana (con un sospetto controllo di mano) riceve in piena area ma non riesce a calciare. Ancora Cagliari al 41’, scavetto di Prati per Mazzitelli che controlla nel lato sinistro dell’area e col mancino manda a lato.
Prima del riposo un sinistro dal limite di Fofana è murato. Nell’unico minuto di recupero fallo (ingenuo) di Rodríguez su Loftus-Cheek sulla sinistra: sarebbe rigore, ma un precedente fuorigioco di Rafael Leão salva il Cagliari.