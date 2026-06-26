Sarà Cagliari-Nizza la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, sabato 8 agosto alle ore 20.30 all’Unipol Domus. Un’altra squadra francese quindi, come lo scorso anno quando in Sardegna si presentò il Saint-Étienne a ricordare la storica sfida di Coppa dei Campioni del 1970. L’amichevole, con trofeo in palio, sarà anche il primo appuntamento stagionale in casa, sei giorni prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro Arezzo o Union Brescia.

La partita fra Cagliari e Nizza «è un omaggio a Gigi Riva e ai valori che ha incarnato dentro e fuori dal campo», spiega il club rossoblù. «Un appuntamento che unisce sport, identità e appartenenza nel segno di una figura che continua a rappresentare un patrimonio universale per il club, per tutta la Sardegna e per il calcio italiano». Il programma inizierà alle 18.30, con intrattenimento e attività dedicate a tifosi e famiglie.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 16 di lunedì 29 giugno, online su TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. I prezzi, ai quali vanno aggiunti 2 euro di diritti di prevendita: 5 euro nelle curve, 10 euro in Distinti Laterali, 15 euro in Distinti Centrali, 20 euro in Tribuna Blu e 30 euro in Tribuna Rossa. Gli Under-14 pagano 2 euro in tutti i settori.

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