Grave lutto per Lionel Messi: è morto il padre JorgeStorico procuratore del campione, aveva 68 anni ed era malato da tempo
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Lutto per Lionel Messi. Il campione argentino ha perso il padre, Jorge, morto a 68 anni in una clinica di Rosario, dove era ricoverato da tempo a causa di una lunga malattia.
Jorge Messi è stato una figura centrale nella vita e nella carriera del fuoriclasse, accompagnandolo fin dagli esordi e seguendone da vicino il percorso professionale. Fu lui a battersi quando Lionel, ancora giovanissimo nelle giovanili del Newell's Old Boys, aveva bisogno di un trattamento ormonale per la crescita e a seguirlo nel trasferimento in Spagna, quando a 13 anni iniziò l'avventura al Barcellona.
Nel corso degli anni è diventato anche il principale referente del figlio per gli aspetti economici e contrattuali della sua carriera. Lionel aveva parlato pubblicamente del difficile periodo vissuto con il padre agli inizi dell'esperienza europea, ricordandone il sostegno e la scelta di restare al suo fianco. Oltre a Lione, Jorge Messi lascia la moglie Celia Cuccittini e i figli Rodrigo, Matías e María Sol.
(Unioneonline)