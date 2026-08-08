Una Torres affaticata dalla preparazione batte comunque il Latte Dolce per 2-0 nell'amichevole disputata sul sintetico di via Cilea.

I padroni di casa hanno provato la partenza a sorpresa e Zaccagno ha salvato sul diagonale di Sorgente. Al 10' è uscito Antonelli per un problema alla spalla destra ed è entrato il giovane Palazzo che ha disputato una buona prova. la rete al 16' su azione impostata da Mastinu, con Liviero che ha triangolato con Scotto e una volta in area non ha perdonato. Zecca vicino due volte al raddoppio: nella seconda lancio di 60 metri di Mastinu e l'esterno ha provato a scavalcare il portiere in uscita ma la parabola non è sufficiente.

Nella ripresa diversi cambi e il raddoppio porta proprio la firma di due giocatori subentrati: Sanat mette sotto porta dove Sorrentino, al rientro dopo qualche problema fisico, insacca di testa.

Domani diposo, quindi si riprenderanno gli allenamenti per preparare la gara di Coppa Italia contro lo Spezia in programma domenica 16 agosto.

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