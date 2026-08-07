Cagliari al lavoro in vista della sfida contro il Nizza. Ad Asseminello si rivede anche MinaConto alla rovescia per la partita di sabato sera alla Domus, per assegnare il secondo trofeo “Gigi Riva”
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Al Crai Sport Center prosegue la preparazione precampionato del Cagliari.
Alla vigilia della sfida contro il Nizza per la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva in programma sabato sera alla Unipol Domus, la squadra ha svolto oggi una seduta di allenamento agli ordini di mister Piscana, con esercitazioni tecniche e lavoro tattico dedicato alla fase di non possesso.
Intanto, è rientrato in Sardegna anche Yerry Mina: il difensore colombiano ha svolto oggi i primi lavori in palestra.
Sabato mattina è in programma un nuovo allenamento di rifinitura.
(Unioneonline)