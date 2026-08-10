Momenti di paura questa sera a Dolianova dove, intorno alle 18, un incendio si è sviluppato all'interno di un cortile in via Trento nel centro storico di San Pantaleo.

Per cause ancora da accertare le fiamme si sarebbero sviluppate da una legnaia investendo un'auto parcheggiata a poca distanza. Il proprietario della casa, persona anziana con fragilità, è uscito per provare a spegnere l'incendio ma si è trovato in difficoltà rischiando di essere avvolto dalle fiamme.

La prontezza di riflessi di un vicino di casa ha evitato il peggio. Il ragazzo ha afferrato l'uomo portandolo via di peso in strada. Sul posto sono arrivate le autobotti e le squadre dei vigili del fuoco che in poco tempo sono riusciti a domare l'incendio.

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