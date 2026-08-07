Daniel Maldini verso il Cagliari: affare ai dettagliIndizi da Bergamo: l’attaccante non convocato da Sarri per l’amichevole dell’Atalanta contro lo Schalke 04
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Daniel Maldini verso il Cagliari: il giocatore non è stato convocato da Maurizio Sarri per l’amichevole dell’Atalanta in programma sabato a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04 e così il difensore Berat Djimsiti, che verrà ceduto all'Al-Diriyah in Saudi League a titolo definitivo, e El Bilal Touré, al Parma in prestito con diritto di riscatto.
Touré, assente anche domenica scorsa a Rotterdam col Feyenoord, viene ceduto a 1,5 milioni di prestito oneroso con la formula dell'obbligo a 10 milioni al raggiungimento dei dieci gol personali e della salvezza del Parma. Per Maldini, 1 di prestito e 8 di riscatto anche se mancano i dettagli, mentre Djimsiti parte per tre milioni.
(Unioneonline)