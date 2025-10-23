Serata europea da incorniciare per due delle italiane impegnate nelle coppe. Il Bologna conquista una preziosa vittoria in Europa League, imponendosi per 2-1 sul campo del FCSB a Bucarest, mentre la Fiorentina domina in Conference League con un netto 3-0 in casa del Rapid Vienna.

In Romania, la squadra di Italiano parte fortissima: dopo pochi minuti Odgaard sblocca il risultato con una conclusione precisa, e appena tre minuti più tardi Dallinga raddoppia, portando i rossoblù sul 2-0. Nella ripresa il FCSB prova a reagire e accorcia le distanze con Birligea, ma il Bologna tiene duro e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica del girone.

A Vienna, invece, la Fiorentina di Pioli domina dall’inizio alla fine. Il vantaggio arriva nel primo tempo grazie al giovane Ndour, poi a inizio ripresa Dzeko firma il raddoppio con un colpo da campione. Nel finale, quasi allo scadere, Gudmundsson mette il sigillo del 3-0, chiudendo una partita mai davvero in discussione.

Non va bene invece alla Roma che perde in casa contro il Viktoria Plzen per 1-2.

