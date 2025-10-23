Calcio, il Bologna espugna Bucarest, la Fiorentina travolgente a Vienna. Perde la RomaIn Romania, la squadra di Italiano parte fortissimo. Male quella di Gasperini
Serata europea da incorniciare per due delle italiane impegnate nelle coppe. Il Bologna conquista una preziosa vittoria in Europa League, imponendosi per 2-1 sul campo del FCSB a Bucarest, mentre la Fiorentina domina in Conference League con un netto 3-0 in casa del Rapid Vienna.
In Romania, la squadra di Italiano parte fortissima: dopo pochi minuti Odgaard sblocca il risultato con una conclusione precisa, e appena tre minuti più tardi Dallinga raddoppia, portando i rossoblù sul 2-0. Nella ripresa il FCSB prova a reagire e accorcia le distanze con Birligea, ma il Bologna tiene duro e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica del girone.
A Vienna, invece, la Fiorentina di Pioli domina dall’inizio alla fine. Il vantaggio arriva nel primo tempo grazie al giovane Ndour, poi a inizio ripresa Dzeko firma il raddoppio con un colpo da campione. Nel finale, quasi allo scadere, Gudmundsson mette il sigillo del 3-0, chiudendo una partita mai davvero in discussione.
Non va bene invece alla Roma che perde in casa contro il Viktoria Plzen per 1-2.
(Unioneonline/Fr.Me.)