«Vengo da quasi un anno di inattività ma si sono curato, sto bene e tra due-tre settimane sarò pronto», chiarisce il nuovo giocatore Torres Gianmaria Zanandrea. Classe 1999, il difensore ha indossato nelle ultime stagioni la maglia del Legnago Salus.

Si allena con la squadra già dalla settimana scorsa e questo ha consentito al tecnico Greco e a tutto lo staff di valutarlo meglio proprio in funzione di un pieno recupero: «La prima settimana è andata bene, e ho visto una buona squadra che ha un bel mix tra giovani e veterani. Ho voglia di rendermi utile a una squadra che comunque vedo bella carica e il mister ha grandi idee di gioco».

Zanandrea chiarisce quali sono le sue attitudini tattiche: «Ho giocato molto da braccetto sinistro nella difesa a tre, ma ho anche giocato nella difesa a quattro sia come centrale sia come terzino sinistro».

